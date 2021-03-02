РИАМО - 2 мар. Прокуратура Москвы организовала проверку после отравления трехлетнего мальчика наркотическим веществом, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенка доставили в больницу из квартиры на юго-западе города. Медики диагностировали у мальчика острое отравление наркотическим веществом.

«В ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, а так же дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Родителей проверят на предмет исполнения обязанностей по заботе о здоровье ребенка.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура поставило расследование на контроль.