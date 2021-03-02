РИАМО - 2 мар. На юго-западе столицы по программе комплексного благоустройства «Мой район» приведут в порядок свыше 400 дворов и другие городские объекты, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Юго-Западном административном округе также обновят общественные пространства, здесь же будут обустроены новые скверы.

«В Гагаринском районе озеленят и благоустроят пространство вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной, установят новые урны и лавочки, заменят бордюры и асфальт, восстановят газоны», – говорится в сообщении.

Работы коснутся и 43-го квартала, включая пешеходные маршруты до районов Теплый Стан и Коньково. Здесь планируют отремонтировать дорожное покрытие, пожарные проезды и тротуары. Вдоль расширенной проезжей части установят новые фонари.

Сквер, где обустроят тропинки, тренажерные и детские площадки, а также установят скамейки, фонари и восстановят газон, обновят на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров. Схожие работы проведут и на Фруктовой улице. Тут будет благоустроен «музыкальный» сквер, где планируется ремонт дорожек, обновление малых архитектурных форм и опор освещения.

Обустройство общественного пространства, которое пройдет в районе Большой Черемушкинской улицы и улицы Шверника, включает в себя сквер со скамейками, спортплощадкой, а также тропинками для прогулок.

Комплексному благоустройству подвергнутся и территории у станций столичного метрополитена «Зюзино», «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов».

Наиболее масштабные работы, которые включают в себя ремонт дорог и тротуаров, восстановление газонов, установку новой садовой мебели и фонарей, и необходимость привести в порядок лестницы, ограждения, а также контейнерные площадки, пройдут в более чем 400 дворах юго-запада столицы. В местах, где это нужно, обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, заменят плитку на дорожках и высадят цветы.

В школах №№ 1279 («Эврика»), 17, 2114, 1532, 109, 1212, 2103, 1212 также планируется благоустройство территорий. Рядом с ними пройдет ремонт асфальта, бордюров, веранд, восстановление спортивных и игровых площадок, обустройство парковок для велосипедов и самокатов и другие работы.

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