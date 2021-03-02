РИАМО - 2 мар. Россия стоит на пороге введения индивидуальных календарей прививок, сообщил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
«Мы имеем национальный календарь прививок. Это миллионы доз. Миллионы людей. Сегодня мы очень близко подошли к давней мечте эпидемиологов — иметь индивидуальный календарь прививок», - сказал Онищенко.
Он отметил, что это потребует взятия определенных анализов перед вакцинацией граждан.
«Если мы начнем внедрять элементы индивидуального календаря прививок, это снизит иммунную нагрузку на популяцию», - заключил Онищенко.
Ранее Онищенко назвал создание отечественных вакцин от коронавирусной инфекции более значимым событием для человечества, чем некоторые достижения в сфере космонавтики. Он также отметил, что, помимо вакцинации, остановить пандемию в кратчайшие сроки поможет повсеместное ношение масок.
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2 МАРТА
- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.
- Штрафы на 11 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг.
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