РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Две аварии произошли во вторник на круговом движении с Южного обхода Подольска, повреждения автомобилей несильные, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Во вторник в первой половине дня на круговом движении с Южного обхода Подольска произошли две аварии. В каждой из них по две машины. Повреждения несильные, машины въехали в заднюю часть впереди стоящего автомобиля», - сказал очевидец.

По словам сотрудника ОГИБДД УМВД России по Подольску, участники ДТП оформляли аварии в Центре оформления ДТП. Никто в результате происшествия не пострадал.