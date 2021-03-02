РИАМО - 2 мар. Строительство 54 новых объектов началось в Подмосковье в феврале 2021 года, инспекторы провели на них 476 проверок, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Главгосстройнадзор в очередной раз подводит итоги работы надзорного ведомства за прошедший месяц», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Среди новых объектов школа в Балашихе, автозаправочный комплекс в Подольске, жилые дома в Красногорске и Люберцах. Семь проектов получили ЗОСТ и теперь смогут привлекать деньги дольщиков.

Всего прошло 476 проверок строительства. Среди них был 261 плановый и 215 внеплановых рейдов. Заключения о соответствии получили 28 объектов.

746 обращений граждан в феврале поступили в подмосковный Главгостройнадзор через портал «Добродел» и систему ЕЦУР. По требованиям инспекторов за февраль в Подмосковье снесли 48 незаконно возведенных строений.

Также в феврале в надзорном ведомстве рассмотрели 285 дел об административных нарушениях, в том числе восемь из них разобрали в онлайн формате. Застройщиков в Подмосковье суммарно оштрафовали более чем на 25 миллионов рублей.