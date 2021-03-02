РИАМО - 2 мар. Столичные следователи проводят проверку после отравления малолетнего ребенка наркотическим веществом, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 1 марта. Из квартиры на юго-западе Москвы в детскую больницу доставили трехлетнего мальчика. Врачи диагностировали у него острое отравление наркотическим веществом.

«По данному факту <…> проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сказала Иванова.

Кроме того, будут проверены условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК в Москве завершил расследование дела о гибели девочки от передозировки наркотиками>>