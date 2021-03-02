РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области завершили плановую проверку строящегося производственно-складского комплекса в Балашихе площадью около 15 тысяч квадратных метров, нарушений на объекте выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно плану, комплекс состоит из двух частей – производственное и складское здания.

«Нарушений в ходе проверки не выявлено. Работы ведутся в графике. Строительная готовность – 99%. Планируется, что на итоговую проверку инспекторы выйдут уже в марте», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что производственно-складской комплекс обеспечит более 300 рабочих мест разных профессиональных направлений и разных уровней образования.

Общая площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров.