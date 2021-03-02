РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Первого марта стартовал прием заявок на соципотеку для учителей, всего в этом году сертификаты на жилье получат 110 подмосковных педагогов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Соципотека - это, когда государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник - проценты по кредиту банку. В этом году в Подмосковье сертификаты получат 110 педагогов: воспитатели, учителя (начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, биологии, физики), молодые педагоги, работающие в государственных и муниципальных организациях. Прием документов для учителей осуществляется дистанционно с 1 марта по 2 апреля», - говорится в сообщении.

С условиями соципотеки можно ознакомиться по ссылке.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина, отметила, что программа работает с 2016 года. Собственное жилье по ней получили уже более 300 педагогов.