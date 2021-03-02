РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Двух мужчин из Подольска задержали по подозрению в использовании рабского труда инвалидов, которых они вынуждали попрошайничать и незаконно удерживали, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области по материалам, поступившим из УМВД России по городскому округу возбуждено уголовное дело по факту использования рабского труда. По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны двое местных жителей», - сказала Врадий.

По предварительным данным, с августа 2018 по март 2021 года подозреваемые, действуя организованной группой, незаконно удерживали в арендуемом доме в Подольске четверых мужчин с явными признаками инвалидности. Систематически подвергая потерпевших избиению, они заставляли их заниматься попрошайничеством. Полученные в качестве подаяния деньги мужчины передавали подозреваемым в полном объеме.

«По уголовному делу проведены допросы, обыски, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения»,- заключила она.