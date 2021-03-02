РИАМО - 2 мар. Бывший пресс-атташе московского ФК «Спартак» Леонид Трахтенберг поделился информацией о состоянии экс-наставника клуба Олега Романцева, сообщает Газета.ru.

Ранее бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали у него острый коронарный синдром и инфаркт.

«Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится как истинный спартаковец! Даже шутит, мол: «ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами!» — написал Трахтенберг в Twitter.

Романцев является наиболее титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу. На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.​