РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Благотворительная акция «Три дня донорства детям» стартовала во вторник в отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера(МООД) в Балашихе, одним из организаторов акции, которая продлится по 4 марта, стала Общественная палата округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Сегодня многие опасаются сдавать кровь из-за опасности заражения Covid-19. Но в отделении переливания крови МООД созданы все необходимые условия: есть санитайзеры с антисептиком для обработки рук, каждому при входе измеряют температуру. На территории учреждения можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.

«Сегодня стартовала благотворительная акция «Три дня донорства детям», которая продлится по 4 марта. Очень хочется надеяться, что она не станет единовременной, а будет носить постоянный характер, также как и День ранней диагностики, который проводится у нас весной и осенью», - сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Он добавил, что онкодиспансер, который является специализированным учреждением третьего уровня, в компонентах крови нуждается постоянно. Здесь ежедневно проводится около 30-35 операций повышенной категории сложности, часть из которых сопровождаются определенными кровопотерями. Большой процент компонентов крови идет в детское и реанимационное отделения.

«Ежедневно в стационаре находится на лечении 50 детей с онкопатологией. 20-25 детей ежедневно получают лечение в условиях дневного стационара. Ежегодно в стационаре проходят лечение 18-20 тысяч взрослых пациентов. Поэтому в год наше лечебное учреждение должно заготовить около 900 литров крови, а значит, в месяц нам нужно принять около 170 доноров», - подчеркнул Асташов.

Донорами могут стать люди от 18 до 45-50 лет, в том числе те, кто уже перенес кCovid-19 в легкой или бессимптомной форме. Сдавать кровь можно при наличии отрицательных тестов на Covid-19, от сдачи крови надо воздержаться как минимум на полгода.

«Донорам мы выплачиваем 750 рублей - компенсацию за питание. Кроме того, в день сдачи крови донор освобождается от работы, он может взять дополнительный день в счет отпуска либо по своему желанию выходной в течение года», - отметил Асташов.

Отделение переливания крови МООД расположено по адресу: Балашиха, улица Карбышева, 6. Забор крови производится с 8:00 до 11:30 со вторника по пятницу. С собой необходимо иметь паспорт, полис.