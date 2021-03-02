РИАМО - 2 мар. Отменить обязательное ношение масок в России могут после массовой вакцинации населения, заявил академик РАН, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

«Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок», — заявил Онищенко в ходе онлайн-конференции, посвященной промежуточным итогам борьбы с Covid-19.

По всем законам эпидемиологии, если человек привился и дал хороший иммунный ответ, ему носить маски не нужно, подчеркнул он.

«У нас остается терра инкогнито, это люди, которые или в легкой форме, или бессимптомно переносят данное заболевание», — уточнил Онищенко.

По его словам, всего более 40 стран заявили о желании использовать российские вакцины. При этом они подходят и для так называемого «британского» штамма.

«Сегодня априори можно сказать, что все те вакцины, которые запущены, будут работать для «британского» штамма», — заключил Онищенко.​

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Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.

Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок.

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