РИАМО - 2 мар. В Москве в текущем году планируют ввести в эксплуатацию десять объектов здравоохранения – поликлиники, подстанции сокрой помощи, корпус больницы и другие медучреждения, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году мы планируем ввести 10 объектов здравоохранения. Это две поликлиники по новому стандарту, две подстанции скорой помощи. Четыре объекта - вторая очередь больницы в Коммунарке - инфекционный, родильный дом, детская больница и амбулаторно-поликлиническое отделение. И еще один корпус больницы. Таким образом, по плану, мы 10 объектов в этом году введем в эксплуатацию», - сказал Загрутдинов.

Всего 2021 году в столице планируют построить 16 объектов здравоохранения, в прошлом году в мегаполисе возвели 14 медучреждений.

Ранее в столице после реконструкции открыли здание филиала №2 детской городской поликлиники №58 в районе Щукино, а также начал работать обновленный филиал №2 детской поликлиники №125.

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