РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представитель Общественного совета при УМВД России по Королеву Алексей Федосеев проверил работу дежурной части, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Оксана Еруновская.

«Общественник ознакомился с действиями начальника смены дежурной части при поступлении сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также с организацией работы дежурных смен», - сказала Еруновская.

Федосеев посмотрел, как работает система городского видеонаблюдения, обратил внимание на полноту и актуальность оформления информационных стендов для населения, отметил наличие информации о предоставлении государственных услуг и образцов заявлений.

«По итогам проверки правозащитник отметил профессиональную организацию работы дежурной части и дал положительную оценку действиям сотрудников полиции», - заключила Еруновская.