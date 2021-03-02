РИАМО - 2 мар. В Зарайске в ходе торгов продан за 210 тысяч рублей земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 15 по 26 февраля в Подмосковье выразили желание приобрести земельные участки на торгах 92 человека.

«Так, например, в городском округе Зарайск на торгах реализован в собственность земельный участок площадью 831 квадратный метр для ведения личного подсобного хозяйства, вырученные с торгов 210 тысяч рублей пойдут в доход в муниципального бюджета», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.