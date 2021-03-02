РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей на мастер-класс по пилатесу «Гибкость и грация», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Пилатес - система физических упражнений, разработанная в начале XX века для реабилитации после травм.

«Занятие проведет руководитель студии пилатеса Лариса Карманова. Начало в 18:00. Вход по предварительной записи (телефон: 8-495-501-63-57). КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30», - говорится в сообщении.