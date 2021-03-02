РИАМО - 2 мар. Интенсивность эпидпроцесса в России в 2,5 меньше, чем в США, и вдвое меньше, чем в Испании, Италии и Великобритании, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
На сегодня зафиксировано 114 миллиона случаев заболевания коронавирусом во всем мире. Летальность составляет 2,22%. Печальное лидерство у США — там 28,6 миллионов заболевших и 513 тысяч умерших, уточнил Онищенко.
Он отметил, что у Германии показатель 2,9 тысячи на 100 тысяч населения.
«У Китая - 7,1 тысячи. <...> Очень большой успех демонтируют власти Китая, которые с очень высокой эффективностью руководят населением», - заключил Онищенко.
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2 МАРТА
- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.
- Штрафы на 11 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.
- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения.
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