РИАМО - 2 мар. Интенсивность эпидпроцесса в России в 2,5 меньше, чем в США, и вдвое меньше, чем в Испании, Италии и Великобритании, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

На сегодня зафиксировано 114 миллиона случаев заболевания коронавирусом во всем мире. Летальность составляет 2,22%. Печальное лидерство у США — там 28,6 миллионов заболевших и 513 тысяч умерших, уточнил Онищенко.

«Интенсивность. Число больных на 100 тысяч в мире в среднем на сегодняшнее утро 1467. На первом месте США - 8,5 тысяч на 100 тысяч. У нас 2,9 тысячи. То есть у нас в два с половиной раза интенсивность эпидпроцесса ниже. Испания - 6,8 тысячи, Великобритания - 6,1 тысячи, Франция - 5,7 тысячи», - сказал Онищенко.

Он отметил, что у Германии показатель 2,9 тысячи на 100 тысяч населения.

«У Китая - 7,1 тысячи. <...> Очень большой успех демонтируют власти Китая, которые с очень высокой эффективностью руководят населением», - заключил Онищенко.

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Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.

Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок.

- Штрафы на 11 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.