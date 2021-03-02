РИАМО - 2 мар. В Наро-Фоминском городском округе прошли торги по аренде земельного участка, на лот претендовали пять человек, итоговая годовая арендная плата выросла, по сравнению со стартовой, в 31 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 15 по 26 февраля в Подмосковье на торгах по аренде земельных участков под ИЖС и ЛПХ приняли участие 57 человек.

«Так, например, в деревне Таширово Наро-Фоминского городского округа на торгах по аренде земельного участка площадью 2259 квадратных метров на лот претендовали пять участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 31 раз», — сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.