РИАМО - 2 мар. Специалисты «Мосприроды» отметили нашествие щеглов в природном заказнике «Жулебинский» на юго-востоке столицы, количество птиц в стае доходит до 40, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стая птиц регулярно посещает кормушки в природном заказнике, там для них специально приготовлен корм. Щегол зимует и гнездится в Москве вдоль ее главной реки и притоков

«В этом году, кроме заказника «Жулебинский», их видели в Измайловском лесопарке, ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино», в природном парке Тушинский, в Битцевском лесу и КЗ «Зеленоградский», - говорится в сообщении.

Черноголовый щегол - птица очень яркая и красивая, является ближайшим родственником чижа. Щеглы очень ловкие, быстро бегают даже по самым тонким веточкам.

Эти птицы имеют запоминающуюся особенность – на голове у них перья образуют красное пятно. Туловище птичек тоже очень пестрое и нарядное: черного, желтого, белого, и коричневого цветов. Ярко выглядят и самки щеглов.

Щеглы любят редкий светлый лес, лесные поляны и опушки. Они питаются насекомыми и семенами. Свою территорию щеглы охраняют ревностно и часто дерутся с другими маленькими птицами.