РИАМО - 2 мар. В Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки проходит выставка современных подмосковных изделий народных художественных промыслов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Экспозиция открылась 26 февраля. Выставка проходит при поддержке комитета по туризму Московской области и призвана привлечь внимание к уникальным туристическим точкам притяжения в Подмосковье.

«Яркие и самобытные работы современных подмосковных художников представлены в Академии акварели Сергея Андрияки. Красочные, мастерски исполненные произведения художников Гжели, Дулева, Вербилок, Павловского Посада, Федоскина, Жостова, Хотькова и Клина представлены на экспозиции», — говорится в сообщении.

Промысловые центры Подмосковья уникальны. Так, Хотьковская фабрика по изготовлению резных художественных изделий является самым молодым промыслом такого рода, хотя сама история декоративной скульптуры из кости насчитывает более 40 тысяч лет. Хотьково также является самой западной точкой России по изготовлению работ из костей мамонтов и моржей. Больше интересных фактов можно узнать на выставке.

Цель экспозиции — познакомить гостей с подмосковными ремесленными традициями, повысить туристическую привлекательность производств для туристов региона.

Экспозиция открыта со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00. Граждане России и СНГ, иностранцы могут посетить выставку за 350 рублей. Дети, пенсионеры из РФ и СНГ, студенты могут купить льготный билет за 150 рублей. Экспозиция проходит по адресу: Москва, улица Академика Варги, дом 15.

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Развитие промыслов в Подмосковье

пресс-служба комитета по туризму Московской области пресс-служба комитета по туризму Московской области пресс-служба комитета по туризму Московской области пресс-служба комитета по туризму Московской области пресс-служба комитета по туризму Московской области 1 из 5

Проект реализуют в рамках программы по сохранению, развитию и продвижению народных художественных промыслов Подмосковья. В Московской области находится около 60% объемов всех российских производств изделий народных художественных промыслов. 6 из 19 организаций входят в список системообразующих предприятий экономики России.

В 2019-2020 годах предприятия по производству изделий народных художественных промыслов в Московской области посетили около 230 тысяч человек. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию, свыше 70 тысяч туристов посетили в рамках экскурсий региональные фабрики.

«Можно сказать, что народные художественные промыслы снова становятся популярными. Национальные мотивы используются везде: на выставках, модных показах, в музыке и театре. Сейчас в Московской области работает 19 предприятий народно-художественных промыслов», — рассказала председатель Художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам Ирина Шилкина.

Она добавила, что вокруг этих предприятий формируются профессиональные, культурные сообщества, создана обширная клиентская база.

Шилкина подчеркнула, что одной из задач комитета по туризму Подмосковья является поддержка промыслов с помощью создания туристско-рекреационных кластеров, субсидий и медийного продвижения.