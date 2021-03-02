РИАМО - 2 мар. В Москве выписаны штрафы на 11,3 миллиона рублей в отношении 953 человек, которые не опубликовали на портале госуслуг сведения о прохождении теста на Covid-19 по возращению из-за рубежа, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг. С 1 августа 2020 года рассмотрено около 160 тысяч анкет граждан, составлено 2663 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 953 гражданам присуждены штрафы на сумму 11,35 миллионов рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия причинят вред окружающим, размер штрафа составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

За последние сутки в Москве выявили 1277 новых случаев коронавируса. Общее число случаев в столице достигло 981 850.

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2 МАРТА

- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.

Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок.

- Штрафы на 11 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.