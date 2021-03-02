РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. На территории городского округа Щелково 3 марта с 11:00 до 13:00 пройдут плановые проверки системы оповещения, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Предполагается включение электросирен и перехват сигнала телеканала «Щелково», - говорится в сообщении.

Будут поданы сигналы «Внимание всем!» и «Воздушная тревога!». Все сигналы, поданные в рамках проведения проверки в этот день, являются учебными.