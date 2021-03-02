РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске четыре организации под видом ломбардов осуществляли незаконную выдачу займов под проценты, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура проверила законность предоставления потребительских займов кредитными организациями округа, а также некредитными финансовыми организациями. Было установлено, что 4 субъекта такую деятельность осуществляют нелегально. В частности, ими была организована выдача займов, при этом в качестве специализированной организации данные индивидуальные предприниматели не были зарегистрированы и не обладали присущими им признаками и соответствующим статусом, не состояли на учете в Центральном банке РФ.

«В ходе проведенной проверки были вскрыты факты осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов гражданам с нарушением требований действующего законодательства, без права на ее осуществление, поскольку хозяйствующие субъекты не имели статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации. Также они не состояли в госреестрах и не относились к субъектам, которые имеют право осуществлять профдеятельность по предоставлению потребительских кредитов», - сказала Артюшенко.

Денежные средства по закупочным актам гражданам передавались до реализации переданного имущества, имущество хранилось с взиманием ежедневного вознаграждения в размере от 50 до 300 рублей, что не соответствует требованиям действующего законодательства.

Руководителям таких субъектов вынесены представления с требованием прекратить незаконную деятельность - завуалированную деятельность ломбардов с взиманием кабальных процентов с граждан. В отношении уполномоченных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в мировые суды Подольска.