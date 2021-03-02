РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Две морозильные камеры для вакцины от коронавируса передали больницам подмосковного Красногорска партийцы «Единой России», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Партийцы местного отделения «Единой России» передали КГБ №1 и КГБ №2 две переносные морозильные камеры для вакцины против коронавируса», - говорится в сообщении.

Холодильные аппараты приобрел председатель Совета депутатов городского округа Красногорск, руководитель фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов, генеральный директор машиностроительного завода «Бецема» Сергей Трифонов.

Специальные камеры емкостью 40 литров способны держать температуру до минус 20 градусов, необходимую для транспортировки препаратов по вакцинации. Модель холодильника предварительно согласована с руководством медучреждений.

В Красногорске продолжают работу девять пунктов вакцинации.

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