РИАМО – 2 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после того, как акробат сорвался из-под купола в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, сообщает ТАСС.



Инцидент произошел во время репетиции 1 марта. Сейчас артист находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



«По данному факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ о нарушении правил охраны труда», - отметил источник издания.



Московский цирк Никулина на Цветном бульваре – один из старейших из действующих цирков на территории России. Он был основан в здании 1880 года постройки.