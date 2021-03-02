РИАМО - 2 мар. В связи с праздником 8 Марта, все отделения «Почты России», включая столичные и подмосковные, кроме тех, что работают круглые сутки, изменят график работы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«7 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036) – в предпраздничный и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Уточнить график, по которому работают почтовые отделения, или найти те, что находятся ближе остальных и работают, можно на сайте. Также можно установить мобильное приложение.

Приложение можно загрузить по ссылке с мобильного устройства.