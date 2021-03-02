РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В Подольске мужчину осудили на 3 года лишения свободы за махинации с топливными картами транспортного предприятия, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в растрате (хищении) чужого имущества. В распоряжении подозреваемого находились топливные пластиковые карты, с помощью которых он мог на безналичной основе получать дизельное топливо водителям транспортного предприятия, в котором был трудоустроен.

«С августа 2018 года по апрель 2019 года он продавал данное топливо по заниженной цене иным лицам, путем передачи им вышеуказанных топливных карт, получая за это денежные средства. Всего им было истрачено более 45 тысяч литров дизельного топлива на общую сумму более 2 058 639 рублей. В феврале текущего года был вынесен приговор данному гражданину за совершение преступления», - сказал Федоров.

Злоумышленнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, а также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны на сумму причиненного ущерба.