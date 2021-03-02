РИАМО - 2 мар. IX открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia стартовал в столице, в 2021 году заявку на участие в нем подали порядка 25 тысяч конкурсантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Соревнования продлятся до 19 марта и пройдут по 268 компетенциям.
Он добавила, что региональный чемпионат можно назвать наиболее масштабным конкурсом профессионального мастерства по числу участников и соревновательных дисциплин.
Ракова отметила, что количество новых компетенций в 2021 году, соревнования по которым проходят в столице впервые в рамках регионального чемпионата, является рекордным.
Среди новых компетенций есть «Бережное производство», «Вертикальный транспорт», «Цифровая трансформация», «Социальная работа».
Для состязания у конкурсантов имеется семь основных блоков профессий, среди которых сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, транспорт и логистика.
Соревнования проходят в возрастных категориях от 16 до 22 лет – по 153 компетенциям – и с 10 до 16 лет – по 115.
Чемпионат «Московские мастера» представляет собой крупнейшие профессиональные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. Москва стала проводить их одной из первых в стране.
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