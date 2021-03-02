РИАМО - 2 мар. IX открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia стартовал в столице, в 2021 году заявку на участие в нем подали порядка 25 тысяч конкурсантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соревнования продлятся до 19 марта и пройдут по 268 компетенциям.

«Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он добавила, что региональный чемпионат можно назвать наиболее масштабным конкурсом профессионального мастерства по числу участников и соревновательных дисциплин.

Ракова отметила, что количество новых компетенций в 2021 году, соревнования по которым проходят в столице впервые в рамках регионального чемпионата, является рекордным.

Среди новых компетенций есть «Бережное производство», «Вертикальный транспорт», «Цифровая трансформация», «Социальная работа».

Для состязания у конкурсантов имеется семь основных блоков профессий, среди которых сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, транспорт и логистика.

Соревнования проходят в возрастных категориях от 16 до 22 лет – по 153 компетенциям – и с 10 до 16 лет – по 115.

Чемпионат «Московские мастера» представляет собой крупнейшие профессиональные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. Москва стала проводить их одной из первых в стране.