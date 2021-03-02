РИАМО - 2 мар. Больше всего новых случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выявили в Балашихе (76) и Люберцах (47), всего за это время в области выявили 617 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Власихе, Бронницах, Лотошине, Молодежном, Озерах, Черноголовке и Электрогорске. По одному случаю — в Коломне, Луховицах, Дзержинском, Волоколамске, Жуковском, Можайске, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Шаховской и Ступине.

По два случая — в Лыткарине, Орехово-Зуеве, Талдоме, Рошале, Кашире, Воскресенске, три — в Лосино-Петровском, Шатуре, Павловском Посаде, четыре — в Клину и Серпухове.

Шесть случаев выявили в Зарайске, Ленинском округе и Красногорске, семь — в Краснознаменске, Наро-Фоминске, Пушкине, Рузе, восемь — в Электростали и Дубне, девять — в Богородском округе, Котельниках, Долгопрудном и Химках, десять — в Ивантеевке.

11 случаев выявили во Фрязине, по 12 — в Лобне и Мытищах, 14 — в Чехове, по 16 — в Реутове и Истре, 17 — в Щелкове, по 19 случаев — в Домодедове и Одинцове, 20 — в Подольске.

24 случая выявили в Егорьевске, 28 — в Дмитрове, 31 — в Раменском, 32 — в Королеве, 34 — в Сергиевом Посаде, 42 — в Солнечногорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 215 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4715 человек. Выздоровели и выписались 175 711 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Онищенко заявил о возможной отмене масок в РФ после массовой вакцинации.

Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок.

- Штрафы на 11 млн руб выписали за неразмещение данных о тесте на Covid по прилете в Москву. Все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти тест на коронавирус и в течение трех дней внести результаты на портал госуслуг.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.