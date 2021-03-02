РИАМО - 2 мар. Административное здание возведут на двух земельных участках общей площадью 0,64 гектара на Шмитовском проезде в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«По результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы, на двух земельных участках общей площадью порядка 0,64 гектара ООО «ЛИССЭЛ» сможет разместить административное здание», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Общая площадь строительного объекта составит 58 тысяч квадратных метров.

Сейчас один из рассматриваемых участков свободен от застройки, на втором расположены производственные здания.