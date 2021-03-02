РИАМО - 2 мар. Терапевтический корпус клиники «Хадасса» на территории международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове сможет начать принимать пациентов уже в третьем квартале текущего года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведутся финальные отделочные работы. Мы планируем летом завершить все строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы. А к концу лета — началу осени уже подготовиться к приему пациентов», — сказал журналистам Загрутдинов.

Терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса» входит в первую очередь международного медкластера в Сколкове.

Кроме него, в первую очередь строительства входит диагностический корпус, а также реабилитационный центр, университетский госпиталь Страсбурга, биотехнологическая лаборатория и центр ядерной медицины. Также в первую очередь входят медицинский молл и апарт-отель.

«Основные строительно-монтажные работы будут завершаться в конце 2022 года, но пуско-наладка, оформление, передача — в 2023 году», — заключил глава департамента.

Медицинский центр «Хадасса» — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со 100-летней историей. В филиале в Сколкове квалифицированную помощь с применением последних достижений мировой медицины смогут получать до 300 тысяч пациентов в год.