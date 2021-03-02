РИАМО - 2 мар. Спутник «Арктика-М», который разработали в подмосковном «НПО Лавочкина» в Химках, вывели на орбиту, он приступил к мониторингу климата в Арктике, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Спутник отделился от разгонного блока и вышел на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» примерно через 2-3 часа после старта ракеты-носителя.
Спутник будет обеспечивать непрерывный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей в арктическом регионе. Это нужно для задач метеорологии и гидрологии. Также он будет проводить ретрансляцию сигналов системы КОСПАС-САРСАТ.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева добавила, что подмосковный спутник позволили вывести на орбиту именно сотрудники «НПО Лавочкина». Задача правительства сохранить и преумножить кадровый потенциал, поэтому двое ученых из компании получили жилье по программе социальной ипотеки. Зиновьева приглашает на получение жилья сотрудников и других научных предприятий Подмосковья.
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