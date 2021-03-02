РИАМО - 2 мар. На территории инновационного центра «Сколково» открылся образовательный центр Международного медицинского кластера (ММК), передает корреспондент РИАМО.

«Открытие образовательного центра Международного медицинского кластера - это очень важный для нас проект. Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы – ред.) поставлена задача одним из направлений деятельности ММК (сделать – ред.) трансфер технологий. Для обеспечения трансфера технологий мы прекрасно понимаем, что необходимо создать условия для этого трансфера», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также во время открытия было заключено соглашение с компанией «ТЮФ Аустрия», которая занимается сертификацией по стандартам безопасности и качества.

«Трансфер технологий предполагает двухстороннее движение. Данная сертификация позволяет нам выводить наши технологии за рубеж, также и зарубежные технологии могут заходить к нам. Также это открывает большие возможности для медицинского туризма», - добавил Загрутдинов.

Он отметил, что подписание соглашения открывает возможности для большого количества медицинский учреждений и производителей.

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