РИАМО - 2 мар. В столичном доме кино началась церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимиром Зуйковым, собравшихся людей начали пускать в зал, передает корреспондент РИАМО.

Заслуженный художник РСФСР умер на 87-м году жизни.

Церемония прощания с художником-постановщиком будет проходить в большом зале на втором этаже Центрального дома кинематографистов. Там на сцене в окружении больших траурных венков стоит гроб. Позади него развернут большой экран, на котором транслируются фотографии деятеля искусств.

По одну сторону от гроба расставлены стулья для родных и близких Зуйкова. Рядом стоит стойка с микрофоном, где каждый желающий может сказать о скончавшемся несколько добрых слов.

Владимир Зуйков родился в 1935 году. Он принимал участие в создании более 30 мультфильмов. Самыми известными из них считаются «Фильм, фильм, фильм», «Кот, который умел петь», трилогия про Винни-Пуха, а также «Икар и мудрецы». Кроме того, он работал над одним из выпусков киножурнала «Фитиль».​