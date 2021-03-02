РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Жители подмосковного Красногорска активно интересовались вопросами строительства на неделе с 18 по 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Главном управлении государственного строительного надзора подвели итоги работы с новыми обращениями. Так, с 18 по 24 февраля специалисты ответили на 166 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 26 вопросов - с портала «Добродел».

«Самыми активными на прошлой неделе стали жители Люберец, Красногорска и Одинцовского городского округа», - говорится в сообщении.

В основном жителей волновали вопросы информирования о ходе строительства - 69, незаконного строительства - 24, исполнения обязательств по ДДУ - 16, содержания строительной площадки - 7.