РИАМО - 2 мар. Жители столицы смогут проголосовать на портале «Активный гражданин» за дополнительные мероприятия в рамках акции «День без турникетов», в частности, для тех, кто ищет работу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На выбор москвичам предложат локации, на которых можно организовать встречи, посвященные профориентации и трудоустройству. Также участники смогут оставить и свои предложения.

«День без турникетов» постоянно развивается — мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Например, было запущено мобильное приложение. На сайте проекта также появились виртуальные экскурсии. В конце марта функционал сайта расширится: появится раздел, где каждая компания, в том числе представители малого и среднего бизнеса, смогут разместить информацию о своих экскурсиях.

Ближайшая акция пройдет в столице с 18 по 20 марта.