РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске 50-летний мужчина во время распития алкоголя поссорился с пасынком и нанес ему два удара ножом, возбуждено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

У жителя Подольска 1971 года рождения возник конфликт со своим приемным сыном в квартире, когда они распивали алкоголь. Отчим нанес пасынку два удара ножом в туловище и ногу. Тем самым причинил пострадавшему тяжкий вред здоровью.

«СУ УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «З» части 2 статьи 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сказал Дзотцоев.

Надзор за данным делом обеспечивает Подольская городская прокуратура.