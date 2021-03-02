РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В Подольском краеведческом музее открылась выставка «Акватория стекла», на которой представлены работы художника по стеклу Светланы Демидовой, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее со 2 по 21 марта проходит удивительная выставка «Акватория стекла». Автор работ - художник по стеклу Светлана Демидова. Понравившиеся работы можно приобрести в подарок! Приходите, любуйтесь, в каждом творении - дыхание весны!» - говорится в сообщении.

Гостей ждут ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 18:00 на Советской площади, 7.