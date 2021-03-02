РИАМО - 2 мар. В Центр управления регионом за неделю поступила 6361 жалоба на нарушение чистоты, порядка и благоустройства в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Лидирующие темы: «Очистка тротуаров, проездов, пешеходных дорожек от снега и наледи»; «Уборка складируемого снега на тротуаре/проезде/пешеходной дорожке»; «Очистка детской/спортивной площадки от снега и наледи». Все эти обращения были отработаны в срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По очистке тротуаров от снега за неделю исправили 2988 нарушений. Лидерами по количеству жалоб стали городские округа Балашиха, Одинцовский и Химки.

В категории «Уборка складируемого снега на тротуаре/проезде/пешеходной дорожке» коммунальщики убрали снег по 1120 запросам. Их наибольшее количество поступило из округов Одинцовский, Балашиха и Красногорск.

Также за неделю с помощью системы ЦУР управляющие компании убрали снег и наледь на детских площадках в 411 случаях. Наибольшее количество – в городских округах Щелковский, Люберцы, Подольск.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) создана, чтобы оперативно реагировать на запросы населения. За 2020 год благодаря системе обработали около 342 тысяч заявлений жителей Подмосковья.