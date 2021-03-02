РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. Жители городского округа Мытищи смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции 5 марта у офиса МФЦ, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

С 8:00 до 20:00 мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции Мытищинской городской клинической больницы будет работать у МФЦ на улице Карла Маркса, 4.

«Будет делаться ревакцинация - повторная прививка тем, кто 21 день назад в ходе работы мобильного пункта вакцинации сделал здесь первую. Также будут прививаются все желающие, кто принял решение сделать прививку. Вакцина - «Спутник V», - говорится в сообщении.

Перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом на предмет противопоказаний. Будут работать врачи поликлиники №5 МГКБ. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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