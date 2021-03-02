РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. На ледовой арене имени Третьяка в Щелкове 6 и 7 марта пройдут бесплатные сеансы массового катания на коньках, сообщается на сайте арены.

«В субботу бесплатно покататься на коньках можно будет с 17:45 до 18:45, в воскресенье - с 16:15 до 17:15», - говорится в сообщении.

Кроме того, состоятся «Добрые часы», во время которых бесплатно покататься смогут школьники, студенты, многодетные семьи, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Они пройдут 4 марта с 10:45 до 11:45 и 6 марта с 11:30 до 12:30.

Посещение сеансов только по предварительной записи.