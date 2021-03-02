РИАМО - 2 мар. В период с 28 февраля по 1 марта неизвестный с территории складского комплекса в центре Москвы украл медный кабель, материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Происшествие случилось на улице 2-й Магистральной, дом 3, строение 17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что <...> неизвестный с территории складского комплекса <...> совершил кражу медного кабеля», - сказал собеседник агентства.

Кабель украли с открытой площадки. Его срезали с катушек.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.