РИАМО - 2 мар. В столице во втором квартале начнется реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, будут построены эстакады и пешеходные переходы, а также путепроводы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Во втором квартале мы планируем приступить к производству строительно-монтажных работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля», – сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на текущий момент проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядчика. Всего необходимо построить и реконструировать свыше 12 километров дорог, возвести семь, а также реконструировать одно искусственное сооружение и построить три внеуличных пешеходных перехода. Согласно контракту, работы необходимо выполнить в течение 30 месяцев.

Таким образом, в столице должны будут возвести левоповоротние эстакады с внутренней стороны МКАД на съезд к Новоегорьевскому шоссе, с внешней стороны МКАД к торговому комплексу «Садовод», с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.

Согласно проекту, предстоит строительство эстакады съезда с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, путепроводов через железнодорожные пути на внутренней стороне МКАД и через железнодорожные пути на внешней стороне МКАД.

Также необходимо реконструировать путепровод на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД и построить три внеуличных пешеходных перехода, среди которых два надземных – их построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние Поля, а также один пешеходных тоннель в насыпи правоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, реконструкция всех основных развязок на пересечении магистралей с МКАД должна завершиться в 2023 году.