РИАМО - 2 мар. Создан проект развития территории рядом с «Московским заводом тепловой автоматики» на востоке столицы, предприятие хотят расширить и превратить в настоящий технопарк, говорится в сообщении пресс-службы комитета архитектуры и строительства города Москвы.

Действующее предприятие АО «Московский завод тепловой автоматики» находится по адресу: Мироновская улица, дом 33. Там занимаются разработками интеллектуального управления объектами городской инфраструктуры. Для расширения деятельности не хватает площадей, поэтому решено было построить новые производственные здания.

«Общая площадь технопарка составит ориентировочно 60 тысяч квадратных метров. По итогам реализации проекта будет создано около тысячи новых рабочих мест», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Общественные обсуждения проекта технопарка пройдут с 17 февраля по 2 марта. На портале «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения» можно будет задать вопросы и внести предложения по развитию территории.