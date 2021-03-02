РИАМО - 2 мар. У менеджера в Москве украли около 1,5 миллиона рублей из банковской ячейки на улице Профсоюзная, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

«Неизвестный <...> проник в депозитарий, откуда из банковской ячейки совершил кражу денежных средств в сумме 20 тысяч долларов США», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,48 миллиона рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, устанавливаются подозреваемые.