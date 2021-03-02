РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В городском округе Мытищи более тысячи человек посетили зимнюю фермерскую ярмарку, каждый посетитель мог найти товары на свой вкус, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации округа.

«На протяжении трех дней в Мытищах работала зимняя фермерская ярмарка в ТРЦ 4Daily, в которой приняли участие более 20 лучших фермерских хозяйств Московской области, а также производители из Крыма и Татарстана. Выставка пользовалась большой популярностью у мытищинцев – ее посетили более тысячи человек», – говорится в сообщении.

Каждый посетитель мог найти товары на свой вкус – от молочных продуктов до сладостей и изделий ремесленников. А для маленьких гостей ярмарки были организованы аквагрим, мастер-классы и выступления творческих коллективов, подарки.