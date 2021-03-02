РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел 1 марта в Люберецком техникуме имени Ю.А. Гагарина, его приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны, говорится в сообщении учебного заведения.

«Студентам техникума показали средства индивидуальной защиты, комплектацию тревожных сумок, боевую одежду пожарных, средства защиты от тепловых воздействий и прочее имущество гражданской обороны. Также они отработали практические действия по оказанию первой помощи, ознакомились с видеоматериалами об истории создания гражданской обороны и посмотрели фильм о правилах безопасного поведения на водных объектах», - говорится в сообщении.

Открытый урок прошел для студентов 1, 2 и 3 курсов при участии заместителя начальника 16 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области капитана внутренней службы Евгения Германова, преподавателей специальных дисциплин.