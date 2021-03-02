РИАМО – 2 мар. Каждый участник программы лояльности «СберСпасибо» до 31 декабря 2021 года сможет обменять 100 бонусов на купон со скидкой 20% при покупке полиса каско в Страховом Доме ВСК, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.
Преимущество доступно в дистанционных сервисах ВСК – онлайн-магазине и мобильном приложении, а также в акции участвуют 322 офиса ВСК по всей России.
Более того, после приобретения купона клиента ждут 3% бонусами за первую последующую покупку полиса по карте СберБанка в Страховом Доме ВСК.
Подробнее об акции можно узнать по телефонам 8 800 755-75-75, *7575, а также здесь.
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