РИАМО – 2 мар. Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве, врачи диагностировали острый коронарный синдром и инфаркт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Романцев является бронзовым призером летних Олимпийских игр 1980 года. Он выступал на позиции защитника.

«Заслуженный тренер по футболу Олег Романцев госпитализирован в столичную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Сейчас бывший тренер «Спартака» находится в реанимации», - говорится в сообщении.

Россиянам Романцев известен в качестве игрока за столичный «Спартак» и красноярский «Автомобилист». Затем он возглавил столичную команду в качестве тренера.

Романцев является наиболее титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу.​​