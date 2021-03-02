РИАМО - 2 мар. Количество ДТП возрастает на столичных дорогах в пятницу, а также аварии зачастую случаются после полудня, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции Москвы.

«Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам», — говорится в сообщении.

Меньше всего аварий на столичных дорогах случается до 12:00. А после полудня их число, напротив, возрастает. Пик аварийности длится с 17:00 до 20:00.

Это может происходить из-за накопления усталости у водителей, появления рассеянности внимания и увеличения числа машин на столичных дорогах.

Водителей призывают не садиться за руль в уставшем состоянии, а также строго соблдать все правила дорожного движения.